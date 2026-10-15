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Регион
Опубликовано 15 октября, 07:06

Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Оперативная группа Рязанской области сообщила о массированной атаке беспилотников на регион. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещении без окон.

В сообщении, опубликованном в мессенджере MAX, жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

Также гражданам посоветовали взять с собой документы, необходимые лекарства, ценные вещи, небольшой запас воды и продуктов.

По данным на момент публикации предупреждения, регион отражал атаку БПЛА. Информация о пострадавших, разрушениях и количестве сбитых беспилотников в приведённом сообщении не уточнялась.

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Алена Пенчугина
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