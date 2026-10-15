Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Оперативная группа Рязанской области сообщила о массированной атаке беспилотников на регион. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещении без окон.

В сообщении, опубликованном в мессенджере MAX, жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

Также гражданам посоветовали взять с собой документы, необходимые лекарства, ценные вещи, небольшой запас воды и продуктов.

По данным на момент публикации предупреждения, регион отражал атаку БПЛА. Информация о пострадавших, разрушениях и количестве сбитых беспилотников в приведённом сообщении не уточнялась.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с начала 2026 года в результате действий Вооружённых сил Украины погибли 72 ребёнка, ещё 484 несовершеннолетних получили ранения. По словам дипломата, под удары также попадают медицинские работники. За девять с лишним месяцев пострадали 116 сотрудников здравоохранения, 24 из которых погибли.