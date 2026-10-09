17 «Фламинго» и тысячи беспилотников: Минобороны подвело недельные итоги работы ПВО
Минобороны: ПВО России за неделю сбила 17 ракет «Фламинго» и 7389 дронов
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7389 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности „Фламинго“ и 7 389 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.
Также Минобороны привело общие данные об уничтоженной с начала специальной военной операции технике. По информации ведомства, потери ВСУ составили:
- 674 самолёта;
- 284 вертолёта;
- 257 540 беспилотных летательных аппаратов;
- 672 зенитных ракетных комплекса;
- 31 174 танка и других боевых бронированных машин;
- 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 36 670 орудий полевой артиллерии и миномётов;
- 74 063 единицы специальной военной автомобильной техники.
Неделей ранее, с 26 сентября по 2 октября, российская ПВО, по данным Минобороны, сбила четыре ракеты «Фламинго» и 5031 беспилотник. В той же сводке ведомство сообщало о перехвате 37 управляемых авиабомб и четырёх снарядов HIMARS.
Больше новостей о вооружениях и работе ПВО — в разделе «Военная техника» на Life.ru.