Российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7389 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности „Фламинго“ и 7 389 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.

Также Минобороны привело общие данные об уничтоженной с начала специальной военной операции технике. По информации ведомства, потери ВСУ составили:

674 самолёта;

284 вертолёта;

257 540 беспилотных летательных аппаратов;

672 зенитных ракетных комплекса;

31 174 танка и других боевых бронированных машин;

1786 боевых машин реактивных систем залпового огня;

36 670 орудий полевой артиллерии и миномётов;

74 063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Неделей ранее, с 26 сентября по 2 октября, российская ПВО, по данным Минобороны, сбила четыре ракеты «Фламинго» и 5031 беспилотник. В той же сводке ведомство сообщало о перехвате 37 управляемых авиабомб и четырёх снарядов HIMARS.