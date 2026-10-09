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Опубликовано 9 октября, 11:54

17 «Фламинго» и тысячи беспилотников: Минобороны подвело недельные итоги работы ПВО

Минобороны: ПВО России за неделю сбила 17 ракет «Фламинго» и 7389 дронов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7389 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности „Фламинго“ и 7 389 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.

Также Минобороны привело общие данные об уничтоженной с начала специальной военной операции технике. По информации ведомства, потери ВСУ составили:

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  • 674 самолёта;
  • 284 вертолёта;
  • 257 540 беспилотных летательных аппаратов;
  • 672 зенитных ракетных комплекса;
  • 31 174 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 36 670 орудий полевой артиллерии и миномётов;
  • 74 063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Неделей ранее, с 26 сентября по 2 октября, российская ПВО, по данным Минобороны, сбила четыре ракеты «Фламинго» и 5031 беспилотник. В той же сводке ведомство сообщало о перехвате 37 управляемых авиабомб и четырёх снарядов HIMARS.

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Александра Вишнякова
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