Российские войска продолжают методично взламывать оборонительные порядки противника на Харьковском направлении. В ходе активных наступательных действий подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки полностью освободили и взяли под контроль населённый пункт Кияница, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наступательные подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике противника, не позволив удержать укрепленные позиции на данном участке фронта. Линии обороны были сломлены, а оставшиеся очаги сопротивления оперативно зачищены российскими бойцами.

Успешное взятие Кияницы позволяет российским силам улучшить тактическое положение по переднему краю, расширить зону контроля в Харьковской области и усилить давление на соседние опорные пункты противника, создавая условия для дальнейшего продвижения вглубь вражеской обороны.

Ранее сообщалось, что Голубково в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». Они продолжают вклиниваться в оборону ВСУ. Так российские силы развили наступление на этом участке Запорожского направления.