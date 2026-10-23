Росавиация: Во всех четырёх аэропортах Москвы введены ограничения на полёты

Все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом 23 октября сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры введены для обеспечения безопасности полётов. Пока воздушные гавани не могут принимать и выпускать воздушные суда в обычном режиме.

Из-за ограничений возможны задержки и отмены рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание на онлайн-табло аэропортов и уточнять информацию у авиакомпаний.

Сроки возобновления штатной работы воздушных гаваней в сообщении Росавиации не указаны. Решение о снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал, что все четыре московских аэропорта временно закрывали на приём и отправку самолётов 22 октября. Тогда ограничения вводили на фоне атаки беспилотников на столичный регион. Сначала полёты приостановили во Внукове, Домодедове и Жуковском, а позднее ограничения распространились на Шереметьево.