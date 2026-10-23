Mash: ВСУ использовали аэростаты с беспилотниками для атаки на Москву
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
ВСУ предположительно задействовали беспилотники на аэростатах для атаки на московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает Mash, по данным которого воздушные шары с дронами двигались к столице через несколько подмосковных городов.
Согласно информации телеграм-канала, маршрут воздушных объектов пролегал через районы Серпухова, Чехова, Раменского, Электростали и Ногинска. Предполагается, что аэростаты использовались для доставки беспилотников в направлении столичного авиаузла.
Для подобных задач могут применяться метеозонды и обычные воздушные шары. Они позволяют переносить беспилотные аппараты по воздуху и могут служить платформами для их запуска.
Ранее Life.ru сообщал о введении временных ограничений на полёты во всех четырёх аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников. По данным СМИ, в столичных авиагаванях задержали 117 рейсов, причём больше всего сбоев пришлось на Шереметьево. Позднее там объявили воздушную тревогу, начали эвакуацию пассажиров из терминалов и самолётов, а доступ в стерильные зоны временно ограничили. Представители аэропорта предупредили о возможном длительном ожидании вылетов и призвали пассажиров оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений. Вскоре появились сообщения о полном закрытии неба над Москвой, а Минтранс взял ситуацию в столичных авиагаванях под контроль.