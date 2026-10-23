Mash: ВСУ использовали аэростаты с беспилотниками для атаки на Москву

ВСУ предположительно задействовали беспилотники на аэростатах для атаки на московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает Mash, по данным которого воздушные шары с дронами двигались к столице через несколько подмосковных городов.

Согласно информации телеграм-канала, маршрут воздушных объектов пролегал через районы Серпухова, Чехова, Раменского, Электростали и Ногинска. Предполагается, что аэростаты использовались для доставки беспилотников в направлении столичного авиаузла.