Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 26
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Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с ночи 23 октября, достигло 26. Такой результат следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина, опубликованных в Telegram и мессенджере MAX.
В течение дня градоначальник неоднократно информировал о новых перехватах воздушных целей. После ночного уничтожения пяти аппаратов расчёты противовоздушной обороны продолжили отражать атаки на столицу. В очередном сообщении, опубликованном в 17:03, Собянин рассказал о ликвидации ещё четырёх беспилотников.
«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует мэр.
Таким образом, согласно сообщениям столичного градоначальника, в течение дня после ночной атаки были сбиты ещё 21 БПЛА. Вместе с пятью аппаратами, уничтоженными ночью, их количество достигло 26.
Информация о конкретных местах падения обломков, возможных разрушениях и пострадавших в последних публикациях не приводится. Но Шереметьево объявило воздушную тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников. Сотрудники аэропорта организовали перемещение пассажиров в безопасные зоны. В последнем доступном сообщении пресс-служба подтвердила: люди находятся в укрытиях. Пассажиров предупредили о более длительном ожидании рейсов. Более 20 самолётов ушли на запасные аэродромы по пути в Москву из-за БПЛА.