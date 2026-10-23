Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 26

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с ночи 23 октября, достигло 26. Такой результат следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина, опубликованных в Telegram и мессенджере MAX.

В течение дня градоначальник неоднократно информировал о новых перехватах воздушных целей. После ночного уничтожения пяти аппаратов расчёты противовоздушной обороны продолжили отражать атаки на столицу. В очередном сообщении, опубликованном в 17:03, Собянин рассказал о ликвидации ещё четырёх беспилотников.

«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует мэр.