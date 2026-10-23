Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 17:17

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 26

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с ночи 23 октября, достигло 26. Такой результат следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина, опубликованных в Telegram и мессенджере MAX.

В течение дня градоначальник неоднократно информировал о новых перехватах воздушных целей. После ночного уничтожения пяти аппаратов расчёты противовоздушной обороны продолжили отражать атаки на столицу. В очередном сообщении, опубликованном в 17:03, Собянин рассказал о ликвидации ещё четырёх беспилотников.

«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует мэр.

Таким образом, согласно сообщениям столичного градоначальника, в течение дня после ночной атаки были сбиты ещё 21 БПЛА. Вместе с пятью аппаратами, уничтоженными ночью, их количество достигло 26.

Около десяти самолётов кружат в районе Москвы из-за полного закрытия неба
Около десяти самолётов кружат в районе Москвы из-за полного закрытия неба

Информация о конкретных местах падения обломков, возможных разрушениях и пострадавших в последних публикациях не приводится. Но Шереметьево объявило воздушную тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников. Сотрудники аэропорта организовали перемещение пассажиров в безопасные зоны. В последнем доступном сообщении пресс-служба подтвердила: люди находятся в укрытиях. Пассажиров предупредили о более длительном ожидании рейсов. Более 20 самолётов ушли на запасные аэродромы по пути в Москву из-за БПЛА.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar