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Опубликовано 23 октября, 15:03

Около десяти самолётов кружат в районе Москвы из-за полного закрытия неба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Около десяти пассажирских самолётов не могут приземлиться в Москве и находятся в зонах ожидания из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Все аэропорты столичного авиаузла приостановили приём и отправку рейсов.

Судя по данным Flightradar24, среди воздушных судов, ожидающих разрешения на посадку, находятся лайнеры из Антальи, Минска, Нарьян-Мара, Дубая, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Экипажи продолжают находиться в воздухе, ожидая возможности завершить полёт. Небо над Москвой полностью закрыто.

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В Шереметьеве объявлена воздушная тревога. Ограничения затронули не только прибывающие рейсы, но и самолёты, готовившиеся к вылету из московских аэропортов. Из-за атаки дронов в воздушных гаванях задержали минимум 117 рейсов.

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Андрей Бражников
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