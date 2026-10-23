Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 14:48

В аэропортах Москвы задержали 117 рейсов на фоне атаки беспилотников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московских аэропортах задержали 117 рейсов на фоне ограничений воздушного движения, введённых из-за атаки беспилотников. Все четыре авиагавани столицы временно прекратили приём и отправку самолётов.

Наиболее серьёзные сбои в расписании произошли в Шереметьево. Там задерживаются 79 рейсов на вылет и прилёт. Во Внуково изменения затронули 29 самолётов, ещё девять задержек зафиксировали в Домодедово, пишет Baza. Ограничения на полёты действуют на фоне отражения атаки беспилотников, направляющихся в сторону Москвы.

Уже 8 дронов ВСУ пытались достать цели в Москве средь бела дня
Уже 8 дронов ВСУ пытались достать цели в Москве средь бела дня

Напомним, Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Московского авиаузла. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения. Пассажирам рекомендовали заранее проверять информацию о вылетах и прилётах на онлайн-табло и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar