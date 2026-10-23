Пассажиров Шереметьево отправили в укрытия из-за воздушной тревоги, аэропорт закрыли

В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога. Пассажиров призвали немедленно пройти в безопасные зоны и укрытия, а приём и отправку самолётов временно приостановили. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В терминалах на информационных экранах разместили памятки с правилами поведения при угрозе. Сотрудники аэропорта помогают пассажирам добраться до укрытий и информируют их о текущей обстановке.

На время тревоги людям запрещено пользоваться лифтами, находиться возле окон и стеклянных конструкций, а также оставаться в самолётах в качестве укрытия. Кроме того, нельзя вести фото- и видеосъёмку и приближаться к обнаруженным беспилотникам или их обломкам.

Шереметьево временно закрыто на приём и выпуск воздушных судов. В связи с ограничениями возможны изменения в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют следить за сообщениями аэропорта и авиакомпаний.

Информация о сроках возобновления полётов пока не приводится. Службы воздушной гавани продолжают оказывать необходимую помощь пассажирам.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных задержках и отменах рейсов в московских аэропортах после атаки беспилотников. 23 октября задержали минимум 117 рейсов.