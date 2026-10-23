В Шереметьево ограничили вход в стерильные зоны из-за угрозы БПЛА

В московском аэропорту Шереметьево продолжается эвакуация пассажиров на фоне объявленной воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников. Людей выводят в безопасные зоны, в том числе непосредственно с бортов самолётов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном канале в Max.

На данный момент доступ в стерильные зоны всех терминалов ограничен. Сотрудники аэропорта сопровождают пассажиров в укрытия, проводят инструктаж и информируют о происходящем по громкой связи.

В Шереметьево призвали людей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и стеклянных конструкций, а также не покидать безопасные места до соответствующего распоряжения.

Из-за ограничений возможны изменения в расписании рейсов. Пассажиров предупредили о более длительном ожидании и рекомендовали проверять статус вылета через сайты, мобильные приложения, колл-центры и чат-боты авиакомпаний.

Ранее в Шереметьево объявили воздушную тревогу и временно прекратили приём и отправку самолётов. Аналогичные ограничения ввели во Внукове, Домодедове и Жуковском. Работа московского авиаузла находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.