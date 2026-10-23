СМИ сообщили о полном закрытии воздушного пространства над Москвой
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Воздушное пространство над Москвой полностью закрыто для полётов. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Официального подтверждения о закрытии неба пока нет. При этом ограничения в воздушных гаванях действительно вводились на фоне атаки беспилотников на столицу.
Ранее сообщалось о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников. Сбои в расписании затронули 117 самолётов. Сложнее всего ситуация складывалась в Шереметьево, где задержали 79 рейсов на вылет и прилёт. Во Внуково изменения коснулись 29 рейсов, ещё девять задержек зафиксировали в Домодедово. Ограничения ввели для обеспечения безопасности воздушного движения.