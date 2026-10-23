СМИ сообщили о полном закрытии воздушного пространства над Москвой

Воздушное пространство над Москвой полностью закрыто для полётов. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Официального подтверждения о закрытии неба пока нет. При этом ограничения в воздушных гаванях действительно вводились на фоне атаки беспилотников на столицу.