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Регион
Опубликовано 23 октября, 16:26

В Шереметьево сообщили об эвакуации пассажиров из самолётов из-за угрозы БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Шереметьево пассажиров эвакуировали в безопасные укрытия, в том числе с бортов самолётов. В аэропорту продолжают действовать меры по сигналу «Воздушная тревога» из-за угрозы атаки беспилотников, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях», — говорится в сообщении.

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Из-за вынужденных ограничений расписание корректируется. Пассажиров предупредили, что ожидание рейсов может затянуться.

Уточнять статус вылета рекомендуют через авиакомпании: на онлайн-табло, в разделе управления бронированием, мобильном приложении, колл-центре или чат-боте перевозчика.

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Напомним, днём 23 октября в московском аэропорту Шереметьево была бъявлена воздушная тревога. Пассажиров призвали немедленно пройти в безопасные зоны и укрытия, а приём и отправку самолётов временно приостановили. При этом ограничения ввели во всех четырёх аэропортах Москвы. Минтранс взял под особый контроль эту ситуацию.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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