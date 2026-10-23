Крупнейший в мире лайнер кружит над Пензой из-за закрытия московских аэропортов

Самый большой пассажирский самолёт в мире Airbus A380 авиакомпании Emirates вынужден ожидать разрешения на посадку из-за ограничений в московских аэропортах. Лайнер, следующий из Дубая в Домодедово, кружит над Пензенской областью, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ситуацию осложняют размеры двухпалубного воздушного судна. Для приёма Airbus A380 требуется специально подготовленная аэродромная инфраструктура, поэтому выбор запасных аэропортов ограничен. Среди подходящих воздушных гаваней — Шереметьево, Домодедово, петербургское Пулково и новосибирское Толмачёво.

По информации SHOT, сейчас посадки в московском авиаузле ожидают около десяти самолётов. Все четыре столичных аэропорта — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекратили приём и отправку рейсов.

Особенно напряжённая обстановка сложилась в Шереметьево, где объявили воздушную тревогу. Пассажирам предписали пройти в безопасные зоны и укрытия. Сотрудники воздушной гавани помогают людям перемещаться по терминалам и следить за сообщениями служб безопасности.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Когда аэропорты вернутся к штатной работе и где в итоге приземлится Airbus A380, пока не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал о задержке 117 рейсов в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников 23 октября. Наиболее серьёзные сбои произошли в Шереметьево, где задерживались 79 рейсов. Во Внукове изменения затронули 29 самолётов, ещё девять задержек зафиксировали в Домодедове.