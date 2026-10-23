Уже 19 дронов ВСУ сбили на подлёте к Москве на фоне плана «‎Ковёр»

Российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили уже 19 беспилотников, направлявшихся к Москве, на фоне введения плана «‎Ковёр» в аэропортах. Такой итог следует из опубликованных 23 октября сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram и мессенджере MAX.

Градоначальник в течение дня неоднократно информировал об отражении новых воздушных атак. Сначала он сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, затем рассказал о перехвате ещё двух аппаратов. Позднее появились дополнительные сообщения о работе ПВО.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнял Собянин в одной из публикаций.

После уничтожения воздушных целей оперативные подразделения выезжают для обследования территорий, на которые могли упасть фрагменты беспилотников. Подробностей о возможных разрушениях и пострадавших в приведённых сообщениях нет. Таким образом, согласно подсчёту по сообщениям мэра за день, общее количество перехваченных беспилотников, летевших к российской столице, достигло 19.