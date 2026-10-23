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Регион
Опубликовано 23 октября, 07:57

За ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Свыше 150 беспилотников летело в сторону Московского региона в ночь на 23 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, а пять летательных аппаратов ликвидировали на подлёте к столице.

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Ранее Life.ru писал, что двенадцать беспилотников ликвидировали в соседней Тульской области. Каких-либо повреждений на земле, а также пострадавших нет.

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Артур Лапсаков
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