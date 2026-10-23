За ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 БПЛА

Свыше 150 беспилотников летело в сторону Московского региона в ночь на 23 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, а пять летательных аппаратов ликвидировали на подлёте к столице.