За ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 БПЛА
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Свыше 150 беспилотников летело в сторону Московского региона в ночь на 23 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, а пять летательных аппаратов ликвидировали на подлёте к столице.
Ранее Life.ru писал, что двенадцать беспилотников ликвидировали в соседней Тульской области. Каких-либо повреждений на земле, а также пострадавших нет.