Петербургский аэропорт Пулково принял более 25 самолётов, направлявшихся в Москву. На фоне изменений в работе столичного авиаузла воздушная гавань Северной столицы используется в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Принято более 25 бортов», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что дальнейший порядок обслуживания пассажиров зависит от решения авиакомпаний. Люди могут оставаться на борту в ожидании разрешения на вылет или покинуть самолёт и перейти в терминал.

Пассажирам, которым необходимо добраться до Москвы, рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта. При этом сроки отправления перенаправленных рейсов могут меняться в зависимости от воздушной обстановки и решений перевозчиков.

Ранее в Росавиации 23 октября сообщили, что все четыре аэропорта Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекратили приём и отправку самолётов. В ведомстве уточнили, что меры введены для обеспечения безопасности полётов и пока воздушные гавани не могут принимать и выпускать воздушные суда в обычном режиме.