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Опубликовано 23 октября, 15:31

Минтранс взял под особый контроль ситуацию в аэропортах Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации. Все четыре столичных аэропорта временно закрыты на приём и отправку самолётов. Для помощи пассажирам привлечён дополнительный персонал, а службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы.

Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. В Росавиации подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Авиакомпании уже корректируют расписание, при этом обстановка в терминалах остаётся спокойной.

Крупнейший в мире лайнер кружит над Пензой из-за закрытия московских аэропортов
Крупнейший в мире лайнер кружит над Пензой из-за закрытия московских аэропортов

Для ожидающих вылета пассажиров обеспечен доступ к питьевой воде: работают фонтанчики, кулеры и пурифайеры. Кроме того, открыты бесплатные комнаты матери и ребёнка. В аэропортах поддерживаются необходимые температурные и санитарные условия, усилена работа справочных служб и колл-центров.

В ведомстве также напомнили об обязанностях авиакомпаний при длительных задержках. Согласно федеральным авиационным правилам, перевозчики должны обеспечивать пассажиров напитками и питанием, а при необходимости организовывать размещение в гостиницах.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании и ориентироваться на официальные сообщения аэропортов и авиакомпаний. Информация о сроках полного восстановления полётов пока не приводится.

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Пассажиров Шереметьево отправили в укрытия из-за воздушной тревоги, аэропорт закрыли

Ранее Life.ru сообщал о задержке 117 рейсов в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников 23 октября. Наиболее серьёзные сбои зафиксировали в Шереметьево, где задерживались 79 самолётов. Во Внукове изменения затронули 29 рейсов, ещё девять задержек произошли в Домодедове.

Больше новостей об ограничениях в работе аэропортов и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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