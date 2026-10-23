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Опубликовано 23 октября, 15:53

Пассажиров Шереметьево призвали готовиться к более длительному ожиданию рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пассажирам московского аэропорта Шереметьево придётся готовиться к более длительному ожиданию рейсов из-за продолжающейся воздушной тревоги. В терминалах проводится эвакуация, людей выводят из самолётов и направляют в укрытия. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На фоне угрозы атаки беспилотников вход в стерильные зоны всех терминалов временно ограничен. Сотрудники аэропорта помогают пассажирам перемещаться в безопасные места, проводят инструктаж и информируют о ситуации по громкой связи.

В Шереметьево призвали людей сохранять спокойствие, отойти от окон и стеклянных конструкций и оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений.

Из-за мер безопасности возможны изменения в расписании полётов. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов через сайты и мобильные приложения авиакомпаний, а также обращаться в колл-центры перевозчиков.

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Ранее в Шереметьево объявили воздушную тревогу и временно приостановили приём и отправку самолётов. Ограничения также затронули Внуково, Домодедово и Жуковский.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях, атаках беспилотников и работе аэропортов — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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