Baza: В аэропортах Москвы отменили и перенесли 107 рейсов из-за риска атаки БПЛА

В московских аэропортах отменили и перенесли 107 ближайших рейсов на фоне новых ограничений воздушного движения из-за угрозы атаки беспилотников. Часть вылетов перенесли на 24 октября, причём некоторым пассажирам придётся ждать отправления самолётов до 14 часов следующего дня.

Наиболее серьёзные изменения в расписании произошли в Шереметьево. Там отменили 72 рейса на вылет и прилёт. Во Внуково 33 рейса перенесли на завтрашний день, тогда как в Домодедово зафиксировали всего две отмены, пишет Baza.