Baza: В аэропортах Москвы отменили и перенесли 107 рейсов из-за риска атаки БПЛА
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В московских аэропортах отменили и перенесли 107 ближайших рейсов на фоне новых ограничений воздушного движения из-за угрозы атаки беспилотников. Часть вылетов перенесли на 24 октября, причём некоторым пассажирам придётся ждать отправления самолётов до 14 часов следующего дня.
Наиболее серьёзные изменения в расписании произошли в Шереметьево. Там отменили 72 рейса на вылет и прилёт. Во Внуково 33 рейса перенесли на завтрашний день, тогда как в Домодедово зафиксировали всего две отмены, пишет Baza.
Ранее Life.ru сообщал о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников. Тогда сбои затронули 117 рейсов, причём больше всего задержек пришлось на Шереметьево. Позднее пассажиров этой воздушной гавани предупредили о возможном длительном ожидании из-за угрозы БПЛА. В терминалах объявляли воздушную тревогу, людей направляли в укрытия, а доступ в стерильные зоны временно ограничивали.