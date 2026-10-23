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Опубликовано 23 октября, 17:51

Baza: В аэропортах Москвы отменили и перенесли 107 рейсов из-за риска атаки БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В московских аэропортах отменили и перенесли 107 ближайших рейсов на фоне новых ограничений воздушного движения из-за угрозы атаки беспилотников. Часть вылетов перенесли на 24 октября, причём некоторым пассажирам придётся ждать отправления самолётов до 14 часов следующего дня.

Наиболее серьёзные изменения в расписании произошли в Шереметьево. Там отменили 72 рейса на вылет и прилёт. Во Внуково 33 рейса перенесли на завтрашний день, тогда как в Домодедово зафиксировали всего две отмены, пишет Baza.

Аэропорты Москвы снова закрыли: Росавиация объявила о новых ограничениях на полёты
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Ранее Life.ru сообщал о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников. Тогда сбои затронули 117 рейсов, причём больше всего задержек пришлось на Шереметьево. Позднее пассажиров этой воздушной гавани предупредили о возможном длительном ожидании из-за угрозы БПЛА. В терминалах объявляли воздушную тревогу, людей направляли в укрытия, а доступ в стерильные зоны временно ограничивали.

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Юрий Лысенко
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