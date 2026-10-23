Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 17:31

Аэропорты Москвы снова закрыли: Росавиация объявила о новых ограничениях на полёты

Во всех четырёх аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все четыре московских аэропорта вновь временно прекратили приём и отправку самолётов после непродолжительного восстановления работы. Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское). Об этом сообщила Росавиация вечером 23 октября.

В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов. Сроки снятия ограничений пока не называются.

Новые меры были спустя 35 минут после того, как стало известно о снятии ограничений в Шереметьево.

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 26
Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 26

Из-за повторного закрытия воздушных гаваней возможны дополнительные задержки рейсов и изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих вылетов на онлайн-табло аэропортов и через авиакомпании.

Ранее 23 октября Life.ru сообщал о задержке 139 рейсов в Шереметьево на фоне атаки беспилотников. Ещё 84 отменили. Во Внуково изменения затронули минимум 29 рейсов, ещё девять задержек зафиксировали в Домодедове.

Кроме того, в Шереметьево ранее объявляли воздушную тревогу и отправляли пассажиров в укрытия. Сотрудники аэропорта помогали людям перемещаться в безопасные зоны. Временно ограничивался доступ в стерильные зоны терминалов.

Больше новостей об ограничениях воздушного движения и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Росавиация
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar