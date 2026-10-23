Аэропорты Москвы снова закрыли: Росавиация объявила о новых ограничениях на полёты

Все четыре московских аэропорта вновь временно прекратили приём и отправку самолётов после непродолжительного восстановления работы. Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское). Об этом сообщила Росавиация вечером 23 октября.

В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов. Сроки снятия ограничений пока не называются.

Новые меры были спустя 35 минут после того, как стало известно о снятии ограничений в Шереметьево.

Из-за повторного закрытия воздушных гаваней возможны дополнительные задержки рейсов и изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих вылетов на онлайн-табло аэропортов и через авиакомпании.

Ранее 23 октября Life.ru сообщал о задержке 139 рейсов в Шереметьево на фоне атаки беспилотников. Ещё 84 отменили. Во Внуково изменения затронули минимум 29 рейсов, ещё девять задержек зафиксировали в Домодедове.

Кроме того, в Шереметьево ранее объявляли воздушную тревогу и отправляли пассажиров в укрытия. Сотрудники аэропорта помогали людям перемещаться в безопасные зоны. Временно ограничивался доступ в стерильные зоны терминалов.