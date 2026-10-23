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Опубликовано 23 октября, 16:40

В Шереметьево отменили 84 рейса, ещё 139 задержали на фоне атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московском аэропорту Шереметьево отменили 84 рейса, ещё 139 задержали на вылет и прилёт на фоне ограничений воздушного движения. Согласно данным электронного табло, которые приводит РБК, изменения затронули расписание с 12:00 до 00:00 мск.

Помимо массовых отмен и задержек, ещё 23 самолёта перенаправили на запасные аэродромы. Часть воздушных судов отправилась на посадку в Санкт-Петербург.

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Ранее сообщалось о задержке 117 рейсов в московских аэропортах на фоне атаки БПЛА. По данным СМИ, наиболее серьёзные сбои тогда фиксировались в Шереметьево, где задержали 79 рейсов. Во Внуково изменения затронули 29 самолётов, а в Домодедово — девять. Вскоре стало известно, что пассажиров аэропорта Шереметьево предупредили о возможном длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги. На фоне угрозы атаки беспилотников в терминалах организовали эвакуацию, а людей начали выводить из самолётов и направлять в укрытия.

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Юрий Лысенко
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