В Шереметьево сняли ограничения на полёты после воздушной тревоги

Московский аэропорт Шереметьево вновь может принимать и отправлять самолёты после введённых ранее ограничений. Соответствующее решение принято на фоне сложной обстановки в столичном авиаузле, где из-за угрозы атаки беспилотников проводилась эвакуация пассажиров. Об отмене ограничений сообщила Росавиация 23 октября.

В ведомстве уточнили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полётов. Теперь запрет на приём и выпуск воздушных судов в Шереметьево снят.

Ранее в аэропорту объявили сигнал «Воздушная тревога» из-за угрозы атаки БПЛА. Пассажиров просили отойти от окон и пройти в безопасные зоны терминалов. Сотрудники воздушной гавани помогали людям добраться до укрытий, в том числе выводили их непосредственно из самолётов.

На время действия тревоги в Шереметьево ограничили доступ в стерильные зоны всех терминалов. Пассажиров также предупредили о возможных изменениях расписания и длительном ожидании рейсов.

Восстановление возможности принимать и отправлять самолёты не исключает задержек, накопившихся за время ограничений. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на онлайн-табло и через официальные каналы авиакомпаний.

Ранее 23 октября Росавиация сообщила о корректировке ограничений во Внукове и Домодедове, которые получили возможность обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Жуковский ограничения на приём и выпуск самолётов были полностью сняты. Из-за перебоев в работе московского авиаузла аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 13 рейсов, направлявшихся в столицу.