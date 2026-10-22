В аэропорту Внуково провели учебную эвакуацию пассажиров и сотрудников

В московском аэропорту Внуково завершилась плановая тренировка по частичной эвакуации пассажиров и персонала. Сотрудники воздушной гавани вместе с экстренными службами отработали действия на случай чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Учения проходили 22 октября с 15:00 до 16:00. Основными участниками стали работники аэропорта, которых выводили из терминала для проверки эвакуационных маршрутов. Пассажиры также могли получать указания о перемещении в безопасные зоны.

По сценарию находившимся после предполётного досмотра пассажирам предлагалось пройти к ближайшим выходам на посадку, не покидая соответствующую зону. Посетителей общей части терминала направляли на минус первый этаж либо к выходам из здания. Для них фактический выход на улицу не был обязательным. Пассажиров в зонах прилёта внутренних и международных рейсов к тренировке не привлекали. Аэропорт продолжал работать в штатном режиме, рейсы выполнялись по расписанию.

В ходе учений сотрудники проверили системы оповещения, доступность эвакуационных путей и взаимодействие различных служб. Особое внимание уделили действиям персонала в стрессовых ситуациях и умению быстро ориентироваться при возникновении нештатных обстоятельств.

В аэропорту напомнили, что такие тренировки проводятся регулярно в соответствии с требованиями авиационной безопасности. Они необходимы для поддержания готовности персонала к возможным чрезвычайным ситуациям.

Ранее Life.ru сообщал о частичной эвакуации во Внуково из-за срабатывания пожарной сигнализации. Вечером 13 октября датчик в зоне внутренних вылетов отреагировал на пары, возникшие при мойке аэрогриля в одном из кафе. Спасатели обследовали помещение, но возгорания не обнаружили. Пассажиров вскоре вернули в терминал.