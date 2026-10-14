Во Внукове провели частичную эвакуацию из-за паров от мойки аэрогриля

Пары от мойки аэрогриля в кафе стали причиной частичной эвакуации пассажиров аэропорта Внуково. Пожарная сигнализация сработала в зоне внутренних вылетов терминала А, однако настоящего возгорания не произошло. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошёл 13 октября в 23:10 по московскому времени. После сигнала тревоги часть находившихся в терминале людей вывели из здания, а на место оперативно прибыл расчёт службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов.

Спасатели обследовали помещения, но огня не обнаружили. Выяснилось, что датчик отреагировал на испарения, возникшие во время очистки кухонного оборудования в одном из заведений общепита.

Уже в 23:30 сигнализацию отключили, после чего сотрудники аэропорта начали возвращать пассажиров в терминал. Обстановка в здании оставалась спокойной.

При этом нагревательное оборудование кафе временно вывели из эксплуатации до 09:00 14 октября. Само заведение продолжило работу.

Ранее Life.ru сообщал, что более 30 самолётов, направлявшихся в Москву, перенаправили в другие города из-за ограничений на полёты. Больше всего изменений пришлось на Внуково — 19 рейсов. Ещё четыре борта не смогли приземлиться в Домодедове, а в Шереметьеве корректировки затронули 12 самолётов. Воздушные суда отправляли в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск, Псков и Стамбул.