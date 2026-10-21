Дрон ВСУ ударил по машине с тремя молодыми парнями под Брянском — один из них погиб

В посёлке Климово Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором находились трое молодых людей. Один из них погиб, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Жертвой удара стал 19-летний местный житель, находившийся на пассажирском сиденье. По словам главы области, молодой человек скончался от полученных травм.

Двое других мужчин, которым по 21 году, получили осколочные ранения. Медики оказали им неотложную помощь и назначили лечение.

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он заверил, что семья молодого человека получит всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее Life.ru рассказывал, что 17 октября в Брянской области при атаках беспилотников пострадали ещё два человека. В посёлке Белая Берёзка дрон ударил по частному дому, после чего начался пожар. Хозяин получил ожоги и оказался в больнице. В тот же день возле посёлка Мамай беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Водитель отделался лёгкими ранениями и после осмотра врачей был отпущен на амбулаторное лечение.

Само Климово уже неоднократно оказывалось под ударом. Так, 1 октября дрон-камикадзе атаковал в посёлке движущийся автобус. В результате пострадал водитель, которого доставили в больницу. Тогда же в Погаре после сброса взрывного устройства с беспилотника получил ранения 16-летний подросток.