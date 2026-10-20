Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ под Белгородом 19 октября

Четыре мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Дроны ударили по парковке в Шебекино и легковому автомобилю на трассе Белгород — Шебекино. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«В Шебекине в результате атаки дрона на парковку пострадали два человека», — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, один из мужчин получил осколочные ранения туловища, рук и ног. У второго диагностировали осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили обоих пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Ещё два человека пострадали в Шебекинском округе. Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на дороге между Белгородом и Шебекино. Оба мужчины получили осколочные ранения рук и обратились за помощью в районную больницу.

Кроме того, в Шебекино после атак беспилотников зафиксировали повреждения частного и многоквартирного домов, а также социального объекта. В селе Купино при взрыве дрона на территории предприятия пострадал грузовик. В Грайворонском округе после детонации БПЛА загорелись гараж и бытовой вагончик.

Ранее в Ленинградской области врачи выписали из больницы женщину и троих детей, пострадавших при атаке беспилотников. Семья проходила лечение после пожара в жилом доме во Всеволожском районе. Медики оценили состояние всех четверых как удовлетворительное и разрешили им продолжить восстановление дома. При этом последствия удара БПЛА для местных жителей ещё не устранили полностью. Семью, квартира которой получила наиболее серьёзные повреждения, временно разместили в гостинице. Ранее спасатели эвакуировали людей из восьми квартир пострадавшего подъезда. Повреждения также обнаружили в школе деревни Разметелево, где взрывной волной выбило окна. Средства на восстановление остекления власти решили выделить из резервного фонда.