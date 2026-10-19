Три недели борьбы за жизнь: в Воронеже умер 4-летний мальчик, раненный при атаке ВСУ в конце сентября

В больнице скончался мальчик 2022 года рождения, получивший тяжелейшие ранения при атаке украинского беспилотника на пригород Воронежа 28 сентября. Врачи больше трёх недель боролись за жизнь ребёнка, однако спасти его не удалось. Трагическую новость сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Почти месяц врачи делали всё возможное и боролись за его жизнь, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов», — написал глава региона в своём официальном канале.

Мальчик по имени Серёжа всё это время находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Гусев выразил соболезнования его родным и близким от себя лично и имени областного правительства. Он заверил, что семье продолжат оказывать необходимую помощь. Сестра погибшего ребёнка, также пострадавшая при атаке, до сих пор проходит лечение.

Напомним, утром 28 сентября силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников над Воронежем и шестью муниципалитетами области. В результате падения одного из дронов пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Как сообщал губернатор, мальчика 2022 года рождения и девочку 2019 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии. Обоим потребовались операции. Позднее состояние девочки удалось стабилизировать, её направили на дальнейшее лечение в федеральный медицинский центр.

При той же атаке в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В разных районах города и пригороде были повреждены крыши и окна жилых домов, а также несколько машин.