Пострадавший при атаке ВСУ на Темрюкский район Кубани скончался в больнице

Один из трёх пострадавших при атаке украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края 4 октября скончался в больнице. Медикам не удалось спасти пациента спустя две недели после происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«В результате атаки БПЛА на Темрюкский район 4 октября 2026 года были госпитализированы три человека, из которых два пациента были выписаны по выздоровлении, один пациент скончался», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 4 октября в Темрюкском районе после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Тогда оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трёх пострадавших. Всем им потребовалась медицинская помощь, на месте происшествия работали экстренные и специальные службы.

Таким образом, двое пострадавших уже завершили лечение и вернулись домой. Смерть третьего пациента стала первым подтверждённым летальным исходом в результате этой атаки.

Ранее Life.ru сообщал, что 8 октября обломки беспилотника вызвали пожар на территории предприятия в Краснодаре. Фрагменты БПЛА повредили здание, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать. По данным регионального оперштаба, тогда обошлось без пострадавших.