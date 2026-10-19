Мать и ребёнок погибли при атаке дрона в Херсонской области

В Скадовском округе Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибли мирная жительница и её ребёнок 2012 года рождения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ирина Кравченко.

«Гибель ребёнка — трагедия, которой нет и не может быть оправдания. Виновные понесут заслуженное наказание», — написала омбудсмен в своём канале в мессенджере MAX.

Кравченко подтвердила гибель обоих членов семьи. При этом обстоятельства произошедшего, в том числе точное место атаки и сведения о возможных других пострадавших, пока не уточняются.

Это не первый случай гибели и ранения мирных жителей при ударах беспилотников в регионе. Ранее Life.ru сообщал, что в Новой Каховке дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились женщина и ребёнок. Оба получили травмы и были доставлены в больницу, где медикам удалось стабилизировать их состояние.

Ещё одна трагедия произошла 7 октября возле Рыково Генического округа. Тогда при атаке беспилотника на автомобиль погибли многодетный отец Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. По информации губернатора Владимира Сальдо, машина была полностью уничтожена. Погибший вместе с супругой воспитывал 13 детей, а семья занималась выпечкой хлеба для нуждающихся жителей.