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Регион
Опубликовано 19 октября, 11:37

Мать и ребёнок погибли при атаке дрона в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В Скадовском округе Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибли мирная жительница и её ребёнок 2012 года рождения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ирина Кравченко.

«Гибель ребёнка — трагедия, которой нет и не может быть оправдания. Виновные понесут заслуженное наказание», — написала омбудсмен в своём канале в мессенджере MAX.

Кравченко подтвердила гибель обоих членов семьи. При этом обстоятельства произошедшего, в том числе точное место атаки и сведения о возможных других пострадавших, пока не уточняются.

Это не первый случай гибели и ранения мирных жителей при ударах беспилотников в регионе. Ранее Life.ru сообщал, что в Новой Каховке дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились женщина и ребёнок. Оба получили травмы и были доставлены в больницу, где медикам удалось стабилизировать их состояние.

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Ещё одна трагедия произошла 7 октября возле Рыково Генического округа. Тогда при атаке беспилотника на автомобиль погибли многодетный отец Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. По информации губернатора Владимира Сальдо, машина была полностью уничтожена. Погибший вместе с супругой воспитывал 13 детей, а семья занималась выпечкой хлеба для нуждающихся жителей.

Больше новостей о происшествиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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