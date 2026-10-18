Дроны ВСУ убили бабушку и двух мужчин в ЛНР

Три мирных жителя погибли, ещё трое получили ранения в результате украинских атак на ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

В посёлке Семейкино Краснодонского округа ночью под удары попали жилые дома. Пострадали супруги и их 40-летний сын. Отца госпитализировали, женщине и сыну с лёгкими травмами оказали помощь на месте. Смертельные атаки произошли в трёх других населённых пунктах и районах. В Северодонецке при ударе беспилотника погибла пожилая женщина, в Троицком округе — мужчина после попадания по гаражу.

Ещё один удар пришёлся по легковому автомобилю на дороге возле посёлка Индустрия Антрацитовского округа. Как сообщил глава ЛНР, водитель погиб. Пасечник выразил соболезнования близким погибших.

За сутки повреждения также получили транспорт, жильё, гражданская и коммунальная инфраструктура в нескольких муниципалитетах. ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики около 50 воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал, что пострадавших при атаке на микроавтобус «Лисичанск — Краснодар» эвакуировали попутными машинами. По словам представителя республиканского центра экстренной медицинской помощи Виктории Калугиной, скорые не могли добраться до раненых из-за угрозы повторных атак.