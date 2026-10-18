Мужчина погиб от дрона ВСУ в Петербурге прямо в своей машине

Погибший при атаке беспилотников на Санкт-Петербург находился в автомобиле в Невском районе. По предварительным данным, на машину упали обломки сбитого дрона. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, обломки сбитого БПЛА упали на машину, человек скончался на месте», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, ещё пятеро пострадали и находятся в больницах. В результате налёта повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах продолжаются восстановительные работы, эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры.