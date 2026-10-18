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Опубликовано 18 октября, 13:20

Мужчина погиб от дрона ВСУ в Петербурге прямо в своей машине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Погибший при атаке беспилотников на Санкт-Петербург находился в автомобиле в Невском районе. По предварительным данным, на машину упали обломки сбитого дрона. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, обломки сбитого БПЛА упали на машину, человек скончался на месте», — рассказал собеседник агентства.

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Напомним, в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, ещё пятеро пострадали и находятся в больницах. В результате налёта повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах продолжаются восстановительные работы, эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры.

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Татьяна Миссуми
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