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Опубликовано 18 октября, 12:58

Песков объяснил цель массированных ударов по Украине после атаки на Петербург

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные продолжают наносить массированные удары по объектам на Украине, чтобы снизить ударный потенциал ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном ответе Москвы на атаки беспилотников по Санкт-Петербургу.

Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских войск носят планомерный характер. По его словам, удары продолжаются и уже приносят результаты.

«Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это даёт свои результаты», — заявил Песков.

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Ранее Life.ru рассказывал об одной из крупнейших атак беспилотников на Ленинградскую область за последние четыре года. По данным региональных властей, в Янино после налёта остались обесточены две трансформаторные подстанции, обеспечивающие электричеством около 20 тысяч жителей.

Больше новостей о действиях российских военных, работе ПВО и событиях в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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