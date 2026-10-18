Песков объяснил цель массированных ударов по Украине после атаки на Петербург

Российские военные продолжают наносить массированные удары по объектам на Украине, чтобы снизить ударный потенциал ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном ответе Москвы на атаки беспилотников по Санкт-Петербургу.

Представитель Кремля подчеркнул, что действия российских войск носят планомерный характер. По его словам, удары продолжаются и уже приносят результаты.

«Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это даёт свои результаты», — заявил Песков.

Ранее Life.ru рассказывал об одной из крупнейших атак беспилотников на Ленинградскую область за последние четыре года. По данным региональных властей, в Янино после налёта остались обесточены две трансформаторные подстанции, обеспечивающие электричеством около 20 тысяч жителей.