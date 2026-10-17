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Регион
Опубликовано 17 октября, 15:36

Раненых при атаке на микроавтобус Лисичанск — Краснодар вывезли попутные машины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Десять человек пострадали в результате атаки на гражданский микроавтобус, следовавший по маршруту Лисичанск — Краснодар в Луганской Народной Республике. Четверых пассажиров госпитализировали, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила заместитель директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктория Калугина.

По её словам, трое тяжелораненых проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице, которая имеет статус травмоцентра первого уровня. Ещё одного пострадавшего доставили в больницу города Счастье. Остальным оказали амбулаторную помощь, после чего они вернулись домой.

Эвакуировать раненых пришлось с помощью попутного транспорта. Бригады скорой помощи не могли добраться до места происшествия из-за угрозы повторных атак беспилотников.

«Сейчас наша задача максимально быстро всех пострадавших вывести, убрать с места происшествия из-за возможных повторных атак беспилотников», — пояснила Калугина.

Она отметила, что в условиях угрозы новых ударов медики не могут организовать работу на месте так же, как в мирное время. Поэтому пострадавших стараются как можно быстрее доставить в ближайшие лечебные учреждения.

16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по автомобилю в ЛНР
16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по автомобилю в ЛНР

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке на микроавтобус «Лисичанск — Краснодар» в ЛНР погиб водитель, ещё десять пассажиров получили ранения. По данным главы республики Леонида Пасечника, трое пострадавших находились в тяжёлом состоянии. Также Следственный комитет возбудил дело после атаки на рейсовый микроавтобус.

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Андрей Бражников
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