Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области

Отец 13 детей Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли при атаке беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Машину атаковали утром возле Рыково Генического округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, легковой автомобиль был полностью уничтожен. Александр и Анна погибли на месте. Сальдо назвал произошедшее военным преступлением и подчеркнул, что удар был нанесён примерно в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас женщина ждёт четырнадцатого ребёнка. Семью Колотун хорошо знают в регионе благодаря её волонтёрской работе. Супруги открыли небольшую пекарню и выпекали хлеб для жителей окрестных населённых пунктов. Ранее Александр рассказывал, что семья производила до трёх тысяч булок за два дня и развозила их нуждающимся.

Ещё 1 июня семья Колотун была в Кремле на церемонии вручения государственных наград многодетным родителям. Life.ru рассказывал, что Владимир Путин вручил Татьяне Колотун орден «Мать-героиня». Вместе с Александром она воспитывала 13 детей. На встрече супруги рассказали, что живут недалеко от линии фронта, но решили не уезжать и организовали мини-пекарню. Семья выпекала тысячи булок и доставляла хлеб жителям прифронтовых населённых пунктов.

Сальдо выразил соболезнования Татьяне, детям и другим родственникам погибших. По его словам, семье окажут всю необходимую помощь.