Двое детей находятся в реанимации после атаки БПЛА под Воронежем

Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область 28 сентября, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Им провели операции, сообщили в региональном Минздраве.

«Ещё двое несовершеннолетних в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Мальчику 2022 года рождения и девочке 2019 года провели операции», — сообщили в ведомстве.

Ещё один ребёнок 2015 года рождения находится в профильном отделении в состоянии средней степени тяжести. В таком же состоянии госпитализирован один взрослый пострадавший.

Ранее Life.ru сообщал, что при падении БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина. Тогда двое несовершеннолетних уже были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По данным региональных властей, ночью и утром силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников над Воронежем и шестью муниципалитетами области.