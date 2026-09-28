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Опубликовано 28 сентября, 14:46

Двое детей находятся в реанимации после атаки БПЛА под Воронежем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область 28 сентября, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Им провели операции, сообщили в региональном Минздраве.

«Ещё двое несовершеннолетних в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Мальчику 2022 года рождения и девочке 2019 года провели операции», — сообщили в ведомстве.

Ещё один ребёнок 2015 года рождения находится в профильном отделении в состоянии средней степени тяжести. В таком же состоянии госпитализирован один взрослый пострадавший.

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Ранее Life.ru сообщал, что при падении БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина. Тогда двое несовершеннолетних уже были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По данным региональных властей, ночью и утром силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников над Воронежем и шестью муниципалитетами области.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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