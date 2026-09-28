Трое детей и женщина пострадали при падении БПЛА в Воронежской области

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при падении беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, минувшей ночью и утром 28 сентября дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили около 20 БПЛА над Воронежем и шестью муниципалитетами области. Во время последней атаки после падения беспилотника получили травмы женщина и трое детей.

Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года рождения находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Подростку 2015 года рождения помощь оказали на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Воронеже после падения обломков загорелись дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Кроме того, в разных районах города и пригороде повреждены окна и крыши нескольких многоквартирных и частных домов, а также автомобили. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы.

Гусев призвал жителей не приближаться к фрагментам беспилотников и не снимать последствия атаки и работу ПВО.

Воронежская область уже неоднократно становилась целью массированных атак беспилотников. Life.ru сообщал, что за ночь над регионом и другими территориями России российские средства ПВО уничтожили 254 украинских БПЛА.