5 человек пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область, сбито более 30 БПЛА

Пять человек, в том числе ребёнок, получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, один человек пострадал в Таганроге и ещё четверо — в Азове после падения БПЛА на жилые дома. Всех раненых госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

В ходе отражения атаки, по словам губернатора, было уничтожено более 30 беспилотников. Средства ПВО работали в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге и Азове, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в Азове. Слюсарь сообщил о повреждениях многоквартирных и частных домов, промышленных объектов, школы, дворца культуры и автомобилей. В Ростове-на-Дону повреждено несколько машин.

Ранее ещё 18 украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России. Таким образом, число сбитых над областью БПЛА достигло 36. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.