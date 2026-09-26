Несколько человек погибли при атаке БПЛА ВСУ на Северский район Кубани

В Северском районе Краснодарского края погибли люди в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Это невосполнимая утрата», — написал глава Кубани.

Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.

Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, возгорания зафиксированы на территории двух предприятий района.

На местах работают оперативные службы. Кондратьев поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших.

Ранее Life.ru писал, что женщина получила ранения и попала в реанимацию после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. По данным местных властей, в последние дни территорию муниципалитета несколько раз атаковали украинские беспилотники. Под удары попали жилые дома, детский сад и объекты энергетической инфраструктуры.