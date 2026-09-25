Женщина попала в реанимацию после атаки БПЛА в Запорожской области

Женщина получила ранения и попала в реанимацию после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщила администрация округа в Max.

По данным местных властей, в последние дни территорию муниципалитета несколько раз атаковали украинские беспилотники. Под удары попали жилые дома, детский сад и объекты энергетической инфраструктуры.

Администрация также сообщила о повреждении личного транспорта жителей. Во время одной из атак ранения получила женщина. Сейчас она остаётся под наблюдением врачей в реанимации.

«К сожалению, не обошлось без раненных среди мирного населения — в результате одного из ударов пострадала женщина, она находится в реанимации под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после ночной атаки ВСУ на Воронеж за медицинской помощью обратились 14 человек. Шесть пострадавших, включая ребёнка, отказались от госпитализации — необходимую помощь им оказали на месте. Ещё семерых доставили в медицинские учреждения. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Четверых после оказания помощи в больницах перевели на амбулаторное лечение.