Женщина попала в реанимацию после атаки БПЛА в Запорожской области
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Женщина получила ранения и попала в реанимацию после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщила администрация округа в Max.
По данным местных властей, в последние дни территорию муниципалитета несколько раз атаковали украинские беспилотники. Под удары попали жилые дома, детский сад и объекты энергетической инфраструктуры.
Администрация также сообщила о повреждении личного транспорта жителей. Во время одной из атак ранения получила женщина. Сейчас она остаётся под наблюдением врачей в реанимации.
«К сожалению, не обошлось без раненных среди мирного населения — в результате одного из ударов пострадала женщина, она находится в реанимации под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после ночной атаки ВСУ на Воронеж за медицинской помощью обратились 14 человек. Шесть пострадавших, включая ребёнка, отказались от госпитализации — необходимую помощь им оказали на месте. Ещё семерых доставили в медицинские учреждения. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Четверых после оказания помощи в больницах перевели на амбулаторное лечение.
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