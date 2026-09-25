Состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Ульяновске, стабилизировалось

Состояние девочки, пострадавшей при атаке БПЛА на Ульяновск, стабилизировалось. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Ольга Иванова после посещения несовершеннолетней в медучреждении.

«Приехала вместе с мамой девочки, пострадавшей при массированной атаке БПЛА, в больницу. Пообщалась с врачами. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное, средней степени тяжести», — говорится в сообщении омбудсмена.

Иванова подчеркнула, что пострадавшая и её семья получат всю необходимую поддержку. Уполномоченный также пожелала девочке скорейшего и успешного выздоровления.

Среди 15 пострадавших при атаке БПЛА на гражданские объекты Ульяновска оказались трое детей. Помощь врачей потребовалась 14-летнему мальчику. После обследования и лечения его отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Ещё одного ребёнка — 12-летнего мальчика — осмотрели в областной детской больнице, госпитализация ему не понадобилась. 17-летнюю девушку прооперировали в Областной клинической больнице.