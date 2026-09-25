Число пострадавших из-за БПЛА в Ульяновске выросло до 15, среди них трое детей

Среди 15 пострадавших при атаке БПЛА на гражданские объекты Ульяновска оказались трое детей. Обновлённые данные сообщил губернатор региона Алексей Русских после посещения больниц.

Помощь врачей потребовалась 14-летнему мальчику. После обследования и лечения его отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Ещё одного ребёнка — 12-летнего мальчика — осмотрели в областной детской больнице, госпитализация ему не понадобилась.

17-летнюю девушку прооперировали в Областной клинической больнице. Она остаётся в стационаре. Глава региона поручил организовать для пациентки телемедицинскую консультацию со специалистами одного из ведущих федеральных медицинских центров.

Всего в больницы доставили четырёх человек с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжёлых пациентов нет. Остальным 11 пострадавшим обработали раны и наложили повязки, после чего назначили амбулаторное лечение.

Операции также перенесли 22-летняя жительница наиболее повреждённого дома и 61-летний сотрудник предприятия. Девушка уже чувствует себя лучше, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Ещё одна пациентка — 93-летняя женщина — находится в кардиологическом отделении, её состояние не вызывает опасений.

Медики продолжают дежурить в пункте временного размещения. В основном люди обращаются с жалобами на повышенное давление. Там же пострадавшим и эвакуированным помогают психологи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированного налёта на Ульяновскую область. Повреждения получили гражданская и промышленная инфраструктура, на местах продолжают работать экстренные службы.