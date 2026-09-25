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Регион
Опубликовано 25 сентября, 06:58

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Ульяновскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Ульяновскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Основанием для расследования стали удары по гражданским объектам региона. Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ.

Во время атаки повреждения получили объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. На местах происшествий работают оперативные службы.

ПВО и мобильные группы уничтожили десятки дронов над Ульяновском
ПВО и мобильные группы уничтожили десятки дронов над Ульяновском

Ранее Life.ru сообщал о начале массированной атаки на Ульяновск. Позднее стало известно, что в регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий. Медицинские службы перевели в режим повышенной готовности, а в больницах развернули дополнительные койки.

Больше новостей об атаках беспилотников, уголовных расследованиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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