СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Ульяновскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Ульяновскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Основанием для расследования стали удары по гражданским объектам региона. Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ.

Во время атаки повреждения получили объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал о начале массированной атаки на Ульяновск. Позднее стало известно, что в регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий. Медицинские службы перевели в режим повышенной готовности, а в больницах развернули дополнительные койки.