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Регион
Опубликовано 25 сентября, 06:41

ПВО и мобильные группы уничтожили десятки дронов над Ульяновском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Десятки беспилотников уничтожили над Ульяновском во время массированной атаки на город. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских в видеообращении, опубликованном в Max.

По словам главы региона, отражать налёт пришлось как подразделениям противовоздушной обороны, так и мобильным огневым группам.

«Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. <…> Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников», — рассказал Русских.

Точное количество уничтоженных воздушных целей в приведённом заявлении губернатор не уточнил.

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Ранее Life.ru сообщал о начале массированной атаки на Ульяновск. Позднее стало известно, что в результате налёта пострадали люди, повреждения получили промышленные и гражданские объекты. В регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий.

Больше новостей об атаках беспилотников, работе ПВО и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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