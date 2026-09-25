ПВО и мобильные группы уничтожили десятки дронов над Ульяновском

Десятки беспилотников уничтожили над Ульяновском во время массированной атаки на город. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских в видеообращении, опубликованном в Max.

По словам главы региона, отражать налёт пришлось как подразделениям противовоздушной обороны, так и мобильным огневым группам.

«Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. <…> Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников», — рассказал Русских.

Точное количество уничтоженных воздушных целей в приведённом заявлении губернатор не уточнил.