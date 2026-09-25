ПВО и мобильные группы уничтожили десятки дронов над Ульяновском
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Десятки беспилотников уничтожили над Ульяновском во время массированной атаки на город. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских в видеообращении, опубликованном в Max.
По словам главы региона, отражать налёт пришлось как подразделениям противовоздушной обороны, так и мобильным огневым группам.
«Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. <…> Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников», — рассказал Русских.
Точное количество уничтоженных воздушных целей в приведённом заявлении губернатор не уточнил.
Ранее Life.ru сообщал о начале массированной атаки на Ульяновск. Позднее стало известно, что в результате налёта пострадали люди, повреждения получили промышленные и гражданские объекты. В регионе создали оперативный штаб для ликвидации последствий.
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