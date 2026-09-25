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Регион
Опубликовано 25 сентября, 06:24

БПЛА попытались ударить по заводу в Ульяновске — официальное заявление губернатора

Губернатор сообщил о повреждении промпредприятия при атаке БПЛА на Ульяновск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Утром 25 сентября промышленный сектор Ульяновска подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения и воздействия дронов одно из местных предприятий получило повреждения. Об этом проинформировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в официальном видеообращении.

По словам главы региона, удар беспилотников был целенаправленно направлен на производственную площадку. В настоящее время на территории повреждённого объекта задействованы все экстренные и профильные ведомства, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Также ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Ульяновск есть пострадавшие — семь человек. В их числе двое несовершеннолетних.

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Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Воронежскую и Ульяновскую области. Жителей призывали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.

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Оксана Попова
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