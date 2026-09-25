БПЛА попытались ударить по заводу в Ульяновске — официальное заявление губернатора

Утром 25 сентября промышленный сектор Ульяновска подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения и воздействия дронов одно из местных предприятий получило повреждения. Об этом проинформировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в официальном видеообращении.

По словам главы региона, удар беспилотников был целенаправленно направлен на производственную площадку. В настоящее время на территории повреждённого объекта задействованы все экстренные и профильные ведомства, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Также ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Ульяновск есть пострадавшие — семь человек. В их числе двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Воронежскую и Ульяновскую области. Жителей призывали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.