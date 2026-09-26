Число сбитых над Тульской областью дронов выросло до 36

Ещё 18 украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Таким образом, число сбитых над областью БПЛА достигло 36.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Ранее в Северском районе Краснодарского края погибли люди в результате атаки беспилотников. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, возгорания зафиксированы на территории двух предприятий района.