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Регион
Опубликовано 26 сентября, 00:48

В Тульской области 26 сентября сбили 18 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 18 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 18 украинских беспилотников. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 55 украинских беспилотников
Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 55 украинских беспилотников

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО и мобильные огневые группы ВС РФ отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего было сбито пять БПЛА. По предварительной информации местного губернатора, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.

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Тимур Хингеев
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