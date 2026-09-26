В Тульской области 26 сентября сбили 18 БПЛА ВСУ

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 18 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 18 украинских беспилотников. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО и мобильные огневые группы ВС РФ отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего было сбито пять БПЛА. По предварительной информации местного губернатора, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.