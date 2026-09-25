ПВО и мобильные группы отразили две атаки на Севастополь, сбито пять БПЛА ВСУ
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Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников», — написал он в Max.
По предварительной информации губернатора, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.
Ранее две мирные жительницы погибли в результате атак беспилотников ВСУ на рынок и торговый объект в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, одна женщина погибла при ударе БПЛА по рынку в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о второй погибшей. По его данным, беспилотник атаковал торговый объект в Центрально-Городском районе Горловки.
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