ПВО и мобильные группы отразили две атаки на Севастополь, сбито пять БПЛА ВСУ

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников», — написал он в Max.

По предварительной информации губернатора, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.

Ранее две мирные жительницы погибли в результате атак беспилотников ВСУ на рынок и торговый объект в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, одна женщина погибла при ударе БПЛА по рынку в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о второй погибшей. По его данным, беспилотник атаковал торговый объект в Центрально-Городском районе Горловки.