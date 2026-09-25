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Опубликовано 25 сентября, 19:39

ПВО и мобильные группы отразили две атаки на Севастополь, сбито пять БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников», — написал он в Max.

По предварительной информации губернатора, в результате произошедшего никто из людей не пострадал.

После атаки ВСУ на Воронеж за медпомощью обратились 14 человек
После атаки ВСУ на Воронеж за медпомощью обратились 14 человек

Ранее две мирные жительницы погибли в результате атак беспилотников ВСУ на рынок и торговый объект в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, одна женщина погибла при ударе БПЛА по рынку в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о второй погибшей. По его данным, беспилотник атаковал торговый объект в Центрально-Городском районе Горловки.

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Алена Пенчугина
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