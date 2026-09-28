Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 06:21

За ночь над Россией уничтожили 254 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника самолётного типа. Воздушные цели фиксировались над многочисленными регионами страны и акваториями двух морей, сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября. Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областях.

Кроме того, беспилотники перехватывали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Средства противовоздушной обороны также уничтожали воздушные цели над Чёрным и Азовским морями.

Сразу несколько районов Воронежской области оказались под угрозой атаки БПЛА ВСУ
Сразу несколько районов Воронежской области оказались под угрозой атаки БПЛА ВСУ

Накануне Life.ru сообщал об уничтожении 43 украинских беспилотников за 12 часов 27 сентября. По данным Минобороны, аппараты перехватили над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar