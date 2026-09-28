За ночь над Россией уничтожили 254 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника самолётного типа. Воздушные цели фиксировались над многочисленными регионами страны и акваториями двух морей, сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября. Дежурные расчёты работали в Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областях.

Кроме того, беспилотники перехватывали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Средства противовоздушной обороны также уничтожали воздушные цели над Чёрным и Азовским морями.

Накануне Life.ru сообщал об уничтожении 43 украинских беспилотников за 12 часов 27 сентября. По данным Минобороны, аппараты перехватили над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.