Минобороны: ПВО за день 27 сентября уничтожила 43 украинских беспилотника
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Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки отражались с 08:00 до 20:00 мск 27 сентября.
Беспилотники были уничтожены над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым.
Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над акваторией Чёрного моря.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 27 сентября, с 20:00 до 08:00 мск, российские силы ПВО перехватили ещё 96 украинских беспилотников. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом и Чёрным морем.
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