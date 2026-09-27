Минувшей ночью Киев предпринял очередную попытку совершить масштабную террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Российские дежурные подразделения противовоздушной обороны сработали слаженно и оперативно, своевременно обнаружив и нейтрализовав воздушные угрозы на различных рубежах.

О результатах боевой работы дежурных расчётов официально проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 20:00 26 сентября до 08:00 мск 27 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря бдительности и высокому профессионализму расчётов ПВО планы противника по нанесению ударов по тыловым и приграничным регионам страны были сорваны. Ситуация на всех направлениях находится под полным контролем российских военных.

Ранее российские войска поразили два логистических центра в Одесской области, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.