Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 05:50

От Чёрного моря до Курска: Силы ПВО отразили масштабный налёт украинских БПЛА

МО РФ: За ночь над территорией России сбито 96 украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью Киев предпринял очередную попытку совершить масштабную террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Российские дежурные подразделения противовоздушной обороны сработали слаженно и оперативно, своевременно обнаружив и нейтрализовав воздушные угрозы на различных рубежах.

О результатах боевой работы дежурных расчётов официально проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 20:00 26 сентября до 08:00 мск 27 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря бдительности и высокому профессионализму расчётов ПВО планы противника по нанесению ударов по тыловым и приграничным регионам страны были сорваны. Ситуация на всех направлениях находится под полным контролем российских военных.

Минобороны: За день 26 сентября над регионами России сбили 105 украинских БПЛА
Минобороны: За день 26 сентября над регионами России сбили 105 украинских БПЛА

Ранее российские войска поразили два логистических центра в Одесской области, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar